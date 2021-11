Duitse politie: 83 aanhoudingen rond 'rustige' voetbalwedstrijd Feyenoord

De Duitse politie heeft gisteren rond de voetbalwedstrijd FC Union Berlin tegen Feyenoord 83 mensen aangehouden. Om hoeveel Nederlanders het gaat is niet duidelijk. Volgens de politie in Berlijn gaat het veelal om lichte vergrijpen, zoals het afsteken van vuurwerk, en zijn de meeste arrestanten inmiddels vrijgelaten.

De Duitse politie zette 2000 agenten in om de supportersgroepen uit elkaar te houden. Een woordvoerder laat weten tevreden te zijn over hoe de dag is verlopen. Tijdens de wedstrijd was het rustig in de stad.

Woensdag werden al 71 supporters aangehouden, onder wie 58 Nederlanders. Twee Feyenoord-fans die de Berlijnse Muur hadden beklad, komen spoedig vrij, zegt de politie. Ze zullen later voor de Duitse rechter moeten verschijnen, aldus de woordvoerder.

Feyenoord won de wedstrijd gisteravond met 2-1.