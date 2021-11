Duitse politie pakt duo op wegens Feyenoord-tag op restant Berlijnse Muur

De East Side Gallery is het langste deel van de Berlijnse Muur dat nog overeind staat. Na de val in 1989 werd dit deel door meer dan honderd kunstenaars beschilderd en is het een grote toeristische trekpleister geworden. Het is verboden om de kunst te bekladden.

Het is niet de eerste keer dat mogelijke Feyenoord-fans in opspraak komen voor het beschadigen van een toeristische trekpleister. In 2015 beschadigden Feyenoord-fans de beroemde Barcaccia-fontein bij de Spaanse Trappen in Rome. De fans waren toen in de stad aanwezig voor de wedstrijd tegen AS Roma.