Nederlandse methaanremmer ingezet bij terugdringen uitstoot koeien in Brazilië

Het Nederlandse chemiebedrijf DSM gaat aan de Braziliaanse vleesgigant JBS een product leveren dat de methaanuitstoot door koeien terug moet dringen. Het gaat om een voedingssupplement dat de natuurlijke uitstoot van het gas door de dieren reduceert.

Methaan (CH4) is een krachtig broeikasgas. Het is na kooldioxide (CO2) het belangrijkste broeikasgas en verantwoordelijk voor ongeveer een kwart van de huidige opwarming van de aarde. Het komt vrij bij de productie van olie en gas, en bij koeien ontstaat het in de pens bij de spijsvertering. Door te boeren, uit te ademen, winden te laten en via de mestproductie stoten de dieren het gas weer uit in de atmosfeer.

Door het voedingssupplement van DSM wordt een enzym dat verantwoordelijk is voor de vorming van methaangas, onschadelijk gemaakt. De dieren hebben daardoor minder gasvorming. DSM claimt dat met de methaanremmer de uitstoot door de dieren met 30 tot 90 procent kan worden verlaagd, afhankelijk van de koeiensoort.

Toelating tot Nederlandse markt

JBS, het grootste vleesbedrijf ter wereld, wil in 2040 CO2-neutraal zijn. De vleesverwerker wil het supplement in eerste instantie voeren aan de koeien die het concern in Brazilië heeft rondlopen. Om hoeveel dieren het precies gaat is onduidelijk. Brazilië hoort tot de landen met de meeste koeien ter wereld.

De Limburgse multinational DSM heeft ook een aanvraag voor toelating tot de Nederlandse markt lopen. Uitsluitsel over de toekenning wordt het komende halfjaar verwacht, zegt een woordvoerder.