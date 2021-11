Inflatie naar 3,4 procent, hoogste sinds april 2002

De prijzen van goederen en diensten voor consumenten waren in oktober 3,4 procent hoger dan in oktober 2020. De inflatie was in bijna 20 jaar niet zo hoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek: het is de hoogste inflatie sinds april 2002.

De inflatie is al een paar maanden aan het stijgen. Dat komt voor een groot deel doordat energie duurder wordt, vooral gas. Energieprijzen kunnen sterk fluctueren en de inflatie dus flink omhoogstuwen of juist afremmen.

De energieprijzen zijn naar verhouding ook zo hoog doordat ze een jaar geleden juist erg laag waren door de coronacrisis.

Eurolanden

Niet alleen energie werd duurder, maar ook de gestegen prijzen van kleding droegen bij aan de hogere inflatie.

Ook buiten Nederland gaan de consumentenprijzen de laatste tijd fors omhoog. In de eurolanden was de inflatie in oktober gemiddeld 4,1 procent, volgens een eerste schatting van statistiekbureau Eurostat vorige week. En in de VS was de inflatie in september 5,4 procent.