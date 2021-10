Inflatie eurolanden naar 4,1 procent, grootste stijging in 13 jaar

Goederen en diensten in de eurolanden waren in oktober gemiddeld 4,1 procent duurder dan in oktober 2020. Dat is de hoogste stijging in dertien jaar tijd, meldt het Europese statistiekbureau Eurostat op basis van een eerste schatting van de inflatie.

Vorige maand, in september, was de inflatie in de eurozone nog 3,4 procent. De hogere prijzen worden vooral veroorzaakt doordat energie duurder is. De gasprijs is de afgelopen tijd hard gestegen en ook benzine en diesel werden duurder.

In totaal zijn Europese consumenten nu gemiddeld ruim 23 procent meer kwijt aan energie dan een jaar geleden. In september was dat nog iets onder de 18 procent.

Energieprijs fluctueert sterk

Energieprijzen kunnen sterk fluctueren en de inflatie dus flink omhoogstuwen of juist afremmen. De energieprijzen zijn relatief gezien ook zo hoog omdat ze een jaar geleden juist erg laag waren door de coronacrisis. Als je de energieprijzen niet zou meerekenen dan was de geschatte inflatie in oktober uitgekomen op 2 procent.

Volgende week maakt het Centraal Bureau voor de Statistiek bekend wat de inflatie in oktober in Nederland was.