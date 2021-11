Algerije woedend op Marokko om dodelijke aanval op Algerijnse vrachtwagen

Eind augustus verbrak Algerije de diplomatieke banden met Marokko vanwege "vijandige acties" van het buurland. Drie dagen geleden besloot Algerije een belangrijk gasleveringscontract met Spanje stop te zetten. Dat gas werd via een gaspijpleiding door Marokko vervoerd, wat dat land een compensatie opleverde.

Het botert al tientallen jaren niet tussen de twee Noord-Afrikaanse landen. Sinds die zich losmaakten van Frankrijk - Marokko in 1956 en Algerije in 1962 - zijn de betrekkingen verslechterd.

Dat heeft onder meer te maken met de Algerijnse steun voor de onafhankelijkheidsbeweging Polisario in de Westelijke Sahara. En op zijn beurt beschuldigt Algerije Marokko ervan de separatistengroepering MAK, die autonomie wil in de regio Kabylië (in het noorden van Algerije) te steunen. Volgens Algiers is MAK een terroristische beweging.

De grenzen tussen de landen bleven sinds 1994 gesloten, maar vanaf eind jaren 80 waren er wel diplomatieke banden tussen Rabat en Algiers.