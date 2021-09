Algerije sluit luchtruim voor Marokko om diplomatieke onenigheid

Algerije sluit het luchtruim voor alle militaire vliegtuigen en burgertoestellen uit Marokko. De Algerijnse autoriteiten kondigen die maatregel aan vanwege de "aanhoudende provocaties en vijandelijke praktijken" van het buurland. Vorige maand verbrak Algerije al de diplomatieke banden met Marokko.

De Marokkaanse regering in Rabat heeft formeel nog niet gereageerd. Een bron bij Royal Air Maroc, de nationale luchtvaartmaatschappij van Marokko, heeft gezegd dat de sluiting van het luchtruim geen grote gevolgen heeft. Ongeveer vijftien vluchten per week zouden nu moeten worden omgeleid over de Middellandse Zee.

Twistpunten

De relatie tussen de Noord-Afrikaanse landen is al tientallen jaren slecht. Dat heeft onder meer te maken met de Westelijke Sahara. Het gebied werd in de jaren 70 door Marokko geannexeerd en Rabat beschouwt het als Marokkaans. In de Westelijke Sahara is ook de onafhankelijkheidsbeweging Polisario Front actief, die strijdt voor onafhankelijkheid. De beweging krijgt steun vanuit Algiers en hun leider, Brahim Ghali, verblijft in Algerije.

Omgekeerd beschuldigt Algerije Marokko van het steunen van de separatistenbeweging MAK, die autonomie wil in de regio Kabylië (in het noorden van Algerije). Algerije heeft de beweging aangemerkt als terroristische organisatie. In juli haalde Algerije zijn ambassadeur in Marokko al terug vanwege de steun van de Marokkaanse VN-ambassadeur aan het MAK.

De grenzen tussen de landen zijn sinds 1994 gesloten, maar sinds eind jaren 80 waren er wel diplomatieke banden.