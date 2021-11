Huiszoekingen in België bij kazernes en woningen militairen

De Belgische politie heeft vanochtend huiszoekingen gedaan bij drie militaire kazernes en acht woningen van militairen. Aanleiding is een onderzoek naar het verspreiden van extreemrechtse boodschappen, schrijft de Vlaamse omroep VRT. Die oproepen zouden kunnen aanzetten tot terreurdaden.

Het federaal parket bevestigt tegenover Belgische media de huiszoekingen. Er zijn geen arrestaties verricht. Wel zijn er computers en telefoons in beslag genomen.

De krant De Standaard schrijft dat het zou gaan om de kazernes van Florennes, Sint-Truiden en Heverlee. De actie zou zijn gericht tegen "mensen die te ver gaan op sociale media" en daar "de grenzen van de vrije meningsuiting aftasten". Volgens de krant zijn de huiszoekingen het resultaat van extra onderzoeken die zijn opgestart na de zaak rond de extreemrechtse militair Jürgen Conings. Er zou geen direct verband zijn met de zaak.

Conings

Conings verdween in mei met wapens die hij had meegenomen uit een kazerne. Voor zijn verdwijning had hij coronadeskundigen bedreigd. Viroloog Marc van Ranst moest onderduiken, omdat gevreesd werd dat Conings naar hem op zoek was.

Ruim een maand later werd zijn lichaam gevonden in het Dilserbos, vlak over de grens bij Geleen. Hij bleek kort na zijn verdwijning zelfmoord te hebben gepleegd.