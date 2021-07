Baas Belgische militaire inlichtingsdienst verliest baan door zaak-Conings

Generaal Philippe Boucké, de baas van de Belgische militaire inlichtingendienst ADIV, stapt op. Dat heeft de minister van Defensie Ludivine Dedonder laten weten in een persbericht.

Boucké en de ADIV kregen de afgelopen tijd veelvuldig het verwijt dat er gefaald is in de zaak rond Jürgen Conings, de militair die lange tijd onvindbaar was voor de politie, het leger en speciale eenheden. Hij werd gezocht in verband met het bedreigen van de Vlaamse viroloog Marc van Ranst. Uit de kazerne waar Conings werkte, nam hij een groot arsenaal wapens mee.

Onlangs verschenen er twee rapporten over de aanpak van de zaak rond Conings. Beide rapporten kwamen tot de conclusie dat de ADIV hierin had gefaald, schrijft de krant De Morgen. Boucké had nooit gehoord van Jürgen Conings, die op de terroristenlijst van antiterreurorganisatie OCAD stond. Niemand had Boucké daarover ingelicht.

"Generaal-majoor Boucké heeft in het tijdsbestek dat hij de dienst geleid heeft al zijn energie gebruikt om de jarenlange gekende problemen op te lossen. De complexiteit van de problemen, versterkt door de gebeurtenissen van de voorbije weken, hebben het hem onmogelijk gemaakt te slagen in zijn opdracht", zegt Dedonder in een persbericht.

Boucké weg, dan ook Dedonder

"In het belang van onze Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid heb ik samen met de Chef Defensie beslist een nieuwe chef van de ADIV aan te duiden", zegt Dedonder. Boucké wordt opgevolgd door vice-admiraal Wim Robberecht.

Het vertrek van Boucké komt Dedonder ook op kritiek te staan. Kamerlid Theo Francken van de nationalistische Nieuw-Vlaamse Alliantie vindt dat Dedonder ook moet opstappen. "Als Boucké moet gaan, dan moet de minister ook gaan, dat is de consequentie", zegt Francken op Twitter.