Man die lichaam Conings ontdekte nu verdacht van stelen wapen

De jager die in België het lichaam van Jürgen Conings vond, wordt nu verdacht van het stelen van een automatisch wapen dat de voortvluchtige militair bij zich had. Belgische media schrijven dat de man ook wordt verdacht van verboden wapenbezit en het delen van beelden van het lichaam van Conings met Duitse media.

De Belgische autoriteiten maakten eerder dit jaar op grote schaal jacht op de extreemrechtse beroepsmilitair Conings. Hij had op 17 mei zware wapens meegenomen uit een legerdepot en was daarna spoorloos verdwenen. In afscheidsbrieven bedreigde hij de viroloog Marc van Ranst.

Na een zoektocht van weken vonden een jager en de burgemeester van Maaseik los van elkaar het lichaam van de militair in een bos. Conings had zichzelf in het Belgische Dilserbos om het leven gebracht.

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik vertelde eerder al over de vondst: