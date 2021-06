Toeval en weersomstandigheden leidden waarschijnlijk tot vondst Jürgen Conings

Na een klopjacht van weken werd de Belgische militair Jürgen Conings gisteren dood gevonden. Veel in de zaak is nog niet opgehelderd. Hoe kan het bijvoorbeeld dat Conings nu pas werd aangetroffen? Hij was waarschijnlijk al enkele weken dood en werd niet ver van de plek aangetroffen waar uitgebreid naar hem gezocht is.

Volgens experts die de Belgische publieke omroep VRT sprak, is het een combinatie van toeval en weeromstandigheden. Het gebied is inderdaad door leger en politie gesweept, waarbij meter voor meter een gebied wordt uitgekamd, maar op alle plekken kijken is niet mogelijk, zegt federaal procureur Frédéric Van Leeuw: "Het was alsof wij een korrel rijst moesten zoeken op twintig voetbalvelden en met hoog gras."

Uiteindelijk bleek het lichaam 150 meter van het dichtstbijzijnde doorzochte gebied te liggen. "150 meter in een dergelijk bos, dat is veel, dat kan ik u garanderen. Het gaat om erg complex, wild terrein, met varens van bijna 2 meter hoog", aldus Van Leeuw.

"Je moet het zoekterrein ergens afbakenen. Je kunt niet heel België als zoekterrein nemen", zegt ook de Belgische minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, tegen De Standaard.

Dat Conings gevonden werd, kwam doordat de burgemeester van Maaseik tijdens een mountainbiketocht in het Dilserbos een doordringende lijkgeur rook. Ook een jager rook dat en hij ging op onderzoek uit. 's Middags trof de politie het lichaam van Conings aan. "Dat hij slechts enkele honderden meters verder gevonden is, toont dat men op de juiste plaats bezig was", zegt Van Quickenborne.

Burgemeester Johan Tollenaere van Maaseik vertelt over de vondst: