Burgemeester vond Conings samen met fietsvrienden; moment stilte op Koekamp

"Ik heb de coördinaten aan de politiediensten doorgegeven, die hebben op enkele meters afstand het lijk gevonden". De burgemeester zei het lichaam niet zelf te hebben gezien. Hij besloot niet dichterbij te komen omdat hij aan de geur kon ruiken dat het lichaam vermoedelijk in een verre staat van ontbinding was. Ook om het sporenonderzoek niet in de weg te zitten, besloot hij de politie direct in te schakelen. Tollenaere zei dat hij geregeld in het gebied fietst.

Hij zei te beseffen dat het "zeer bizar" is en zelfs "ongeloofwaardig" dat hij als burgemeester het lichaam heeft gevonden. "Een van mijn vrienden heeft de rit uitgezet. Hoe het kan dat wij bij het lijk zijn uitgekomen en gespecialiseerde diensten niet, is mij een raadsel."

Sinds mei werd met man en macht in dezelfde omgeving naar Conings gezocht. Mogelijk heeft het warme weer van de afgelopen week ervoor gezorgd dat het lichaam sneller is gaan ontbinden en is gaan ruiken, zei Tollenaere.

"De impact was heel groot", zei Tollenaere over de zoektocht naar Conings. Hij noemde het een "persoonlijk drama" maar zei tegelijkertijd opgelucht te zijn dat de klopjacht nu stopt en "mensen geen bescherming meer nodig hebben."

Volgens de Vlaamse omroep VRT lag er een wapen bij het lichaam en heeft de oud-militair zichzelf om het leven gebracht. Onduidelijk is wanneer dat is gebeurd. De militair stal afgelopen mei wapens uit een depot van Defensie. Hij had extreemrechtse sympathieën en werd verdacht van een aantal bedreigingen. Hij werkte sinds 1992 bij de Belgische defensie.