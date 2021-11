Amsterdam komt met 'zelfwoonplicht' voor koophuizen onder 512.000 euro

Amsterdam gaat vastgoedbeleggers voor een deel weren van de huizenmarkt. De gemeente wil zo snel mogelijk een opkoopbescherming invoeren voor de hele stad. Beleggers mogen dan geen huizen meer opkopen en verhuren van minder dan 512.000 euro.

Zes op de tien Amsterdamse huizen vallen straks onder de opkoopbescherming. Wie zo'n huis koopt, mag het de eerste vier jaar niet verhuren. De gemeente noemt het daarom een 'zelfwoonplicht'. In februari stemt de gemeenteraad over het plan.

"Het is onacceptabel dat mensen die op zoek zijn naar een woning worden afgetroefd door beleggers die woningen opkopen om ze tegen torenhoge prijzen te verhuren", zegt de Amsterdamse SP-wethouder Jakob Wedemeijer (Wonen). "Daarom willen we ervoor zorgen dat zoveel mogelijk woningen alleen kunnen worden gekocht door mensen die er ook echt gaan wonen. Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen."

In Amsterdam is bijna een op de drie woningen in handen van particuliere beleggers, meldt de gemeente. De woningprijzen zijn er in zeven jaar meer dan verdubbeld. Een koper betaalt nu gemiddeld meer dan een half miljoen euro voor een huis in de hoofdstad.