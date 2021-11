Dronebeelden tegen 'trial by media': 'Drang om eigen waarheid te tonen groeit'

Juristencomité verrast door delen dronebeelden

Volgens het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (NJCM) wordt uit de dronebeelden die de politie deelde van het woonprotest in Rotterdam niet duidelijk wat de reden was voor het ingrijpen van agenten. "Deze beelden zijn zo gefragmenteerd, zonder dat duidelijk is wat eraan vooraf is gegaan of wat het grotere plaatje is", zegt NJCM-secretaris Kiki Udding, die aanwezig was bij het protest.

Ook is het comité, dat geregeld met onafhankelijke juridische waarnemers meekijkt bij protesten, verrast door het besluit de dronebeelden te delen, onder meer vanuit privacy-oogpunt van de demonstranten. Udding: "Demonstreren is een grondrecht. Maar op het moment dat jij wil meedoen aan een vreedzame demonstratie en weet dat er gefilmd kan worden door de politie, kan dat wel een bepaald chilling effect (ontmoedigend effect, red) hebben of jij gebruik gaat maken van dat grondrecht."

NJCM-lid en demonstratierechtdeskundige Marjolein Kuijers voegt daaraan toe dat het lastiger wordt demonstraties te monitoren als de politie op deze manier beelden gaat verspreiden. "Zoals gezegd ontbreekt de context. De groep is al omsingeld bij aanvang van het eerste fragment, wat daaraan voorafging is onduidelijk. Je krijg zo snel welles-nietesdiscussies. Ook hebben wij vraagtekens bij het maken van dronebeelden of foto's en video's van demonstranten. Wat gebeurt daarmee?"