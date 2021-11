Bijna niemand betaalt er nog mee: de acceptgirokaart verdwijnt in 2023

De acceptgiro werd in 1977 ingevoerd, eerst als ponskaart voor computers en midden jaren 80 als een blauwe kaart die door klanten kon worden ingevuld en daarna door de computer kon worden gelezen. In 2002 werd het gele model voor euro's geaccepteerd en dat werd in 2014 aangepast voor IBAN-rekeningnummers.

Op het hoogtepunt in het midden van de jaren 90 werden er 300 miljoen acceptgiro's per jaar verwerkt. Het was de verwachting dat het er over twee jaar nog 2 miljoen per jaar zouden zijn. Het overgrote deel van de verstuurde acceptgiro's wordt nu al thuis weggegooid omdat de ontvanger de rekening via mobiel bankieren of internetbankieren heeft voldaan.