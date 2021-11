Premier Zaev van Noord-Macedonië treedt af

De Noord-Macedonische premier Zoran Zaev treedt af na een teleurstellende verkiezingsuitslag voor zijn partij bij de gemeenteraadsverkiezingen.

Volgens Zaev is het niet nodig om vanwege zijn aftreden vervroegde parlementsverkiezingen te houden. De bestaande coalitie kan een nieuwe premier kiezen, zegt hij.

Zijn sociaaldemocratische partij SDSM verloor flink, zo blijkt uit de eerste verkiezingsresultaten. In minstens de helft van de 80 gemeenten in het land zou de winst gaan naar de centrum-rechtse VMRO-DPMNE. De SDSM zou in minder dan 20 gemeenten hebben gewonnen en verloor ook in de hoofdstad Skopje. De officiële uitslag van de verkiezingen wordt in de loop van de dag verwacht.

Naamsverandering

Zaev was sinds 2017 premier van het land dat toen nog Macedonië heette. In 2018 kwam hij met buurland Griekenland overeen om de naam van het land te veranderen in Noord-Macedonië, zodat het land niet langer dezelfde naam had als de Griekse provincie Macedonië. De naamswijziging was ook een voorwaarde om in aanmerking te komen voor lidmaatschap van de NAVO en de Europese Unie.

Zaev beloofde zijn kiezers dat hij de corona-epidemie tot staan zou brengen en een oplossing zou vinden voor de economische gevolgen van de coronacrisis. Daarnaast beloofde hij vooruitgang in de onderhandelingen over een toekomstig EU-lidmaatschap. Volgens zijn kiezers kon hij deze beloftes niet goed genoeg waarmaken.