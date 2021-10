RIVM: 8219 positieve tests, hoogste aantal sinds half juli

Bij het RIVM zijn tot 10.00 uur vanmorgen 8219 nieuwe positieve tests gemeld. Dat zijn er 243 meer dan gisteren. Het is het hoogste aantal besmettingen sinds 19 juli, tijdens de Dansen met Janssen-piek.

Gemiddeld stijgt het aantal positieve coronatests ook: in de afgelopen zeven dagen werden gemiddeld 7088 positieve tests per dag geregistreerd. Dat is 42 procent meer dan de zeven dagen daarvoor.