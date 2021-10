Klimaatzorgen in China: 'Smog zie je vanuit slaapkamerraam, CO2 niet'

De aanpak van luchtvervuiling staat nog altijd hoog op de agenda. Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen is een ander verhaal. Smog is zichtbaar vanuit het slaapkamerraam, CO2 niet. Bewustwording van klimaatverandering lijkt beperkt, zelfs bij de mensen in Wangjialing, die er nu al mee te maken krijgen.

Enkele weken geleden werden zij opgeschrikt door extreme regenval, gevolgd door overstromingen en aardverschuivingen. "Klimaatverandering? Geen idee", zegt de 70-jarige mevrouw Wang, die haar hele leven al op dit lössplateau woont, uitkijkend op kolencentrales en staalfabrieken. "Dit heb ik in al die tijd nog nooit meegemaakt. Als ik alle schade wil herstellen ben ik meer kwijt dan ik in een jaar tijd bij elkaar verdien", zegt ze met tranen in haar ogen.

Kolengebruik sneller terugschroeven

President Xi Jinping kondigde vorig jaar aan in 2060 klimaatneutraal te willen zijn, al is onduidelijk welke route hij voor ogen heeft. Voor 2030 zou de uitstoot van broeikasgassen in elk geval moeten pieken.

"Maar het is minstens zo belangrijk om te kijken wat er daarna gebeurt", zegt Li Shuo van Greenpeace in Peking. "Zien we een snelle afname van de uitstoot, of gebeurt het stapsgewijs? Dat laatste zou uiteraard niet goed zijn voor het klimaat. Als men echt klimaatneutraal wil zijn in 2060, moet er nu actie worden ondernomen."

China verbrandt meer kolen dan alle andere landen in de wereld bij elkaar. Om de doelen te halen moet het land het kolengebruik sneller gaan terugschroeven, zeggen klimaatexperts.

Kleine aanscherpingen

Afgelopen week bleek dat China niet meer wil beloven dan het nu al doet. De Chinese bijdrage voor de klimaattop, de zogeheten Nationally Determined Contributions, bleek vooral een optelsom van eerdere toezeggingen. Meer dan kleine aanscherpingen van doelstellingen stonden er niet in. Zo belooft China nu voor 2030 de energie die wordt opgewekt uit hernieuwbare bronnen op te schroeven naar 25 procent. Eerder was dat 20 procent.

Klimaatexperts en activisten zien dat als een welkome stap, maar roepen op tot meer actie. Ook zijn ze bezorgd dat de rol van andere sectoren, waaronder agricultuur, nog nauwelijks ter discussie wordt gesteld in China. "Terwijl daar toch een aanzienlijk aandeel van de emissies vandaan komt", zegt Li.