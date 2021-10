Wekdienst 31/10: Begin klimaattop Glasgow • Woonprotest in Nijmegen

Goedemorgen! De klimaattop gaat van start in Glasgow, wereldleiders praten daar over aanscherping van de maatregelen tegen klimaatverandering. En opnieuw een woonprotest, ditmaal in Nijmegen.

Vanochtend droog met af en toe wat zon. In de loop van de middag trekken vanuit het zuidwesten stevige buien over het land met daarbij kans op zware windstoten tot 75 km/uur. Met 15 tot 17 graden is het wel zacht. In de nieuwe week dagelijks enkele buien en met maximaal 12 graden een stuk koeler.