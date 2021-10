Colombia onderschept ruim 2000 kilo cocaïne, 'bestemming was Nederland'

In Colombia is meer dan 2000 kilo cocaïne gevonden in een container die volgens lokale media naar Rotterdam zou gaan. De drugs hebben volgens politie en leger een waarde van ruim 90 miljoen euro.

De vondst was in de haven van Cartagena. Colombiaanse media melden dat de cocaïne was verdeeld over ruim 2000 pakketjes, die waren verstopt in tassen in een container met koelkasten. Die container zou naar Nederland worden verscheept. De autoriteiten hebben geen details gegeven over de vondst.

Colombia is wereldwijd de grootste producent van cocaïne. Afgelopen zomer werd nog een opvallend drugstransport onderschept; de marine ontdekte toen een duikboot met 2000 kilo cocaïne aan boord.