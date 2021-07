Douane onderschept 3001 kilo cocaïne verstopt in vaten bananenpuree

Tijdens een controle in de Rotterdamse haven heeft de douane afgelopen nacht 3001 kilo cocaïne onderschept. Als de drugs op straat waren verkocht, hadden ze ruim 225 miljoen euro opgebracht, zegt het Openbaar Ministerie.

De verdovende middelen zaten verstopt in vaten met bananenpuree. De container was onderweg van Ecuador naar een bedrijf in het Zwitserse Bazel. Dat bedrijf heeft volgens het OM vermoedelijk niets met de smokkel te maken.

De vondst is een van de grootste cocaïnevangsten die ooit in de Rotterdamse haven is gedaan. De hoeveelheid drugs die jaarlijks onderschept wordt, varieert de laatste jaren van minder dan 5000 kilo tot bijna 19.000 kilo.

Het HARC-team, een samenwerkingsverband van Douane, FIOD, Zeehavenpolitie en het Openbaar Ministerie in Rotterdam onderzoekt de zaak verder. De drugs zijn inmiddels vernietigd.

Tussen de mango's

In de haven van Rotterdam worden geregeld partijen drugs onderschept door de douane. Vorige maand trof de douane in een container met mango's 149 kilo cocaïne aan. Dezelfde dag werd een partij van 300 kilo verdovende middelen aangetroffen in een container met auto's.