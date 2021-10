Goedkoop 'klimaatabonnement' openbaar vervoer Oostenrijk populair

Het Klimaticket borduurt voort op een ov-concept voor de hoofdstad Wenen. Daar kunnen mensen sinds 2012 voor 365 euro per jaar onbeperkt gebruikmaken van het openbaar vervoer. Het aantal kaarthouders ging in 2015 het aantal geregistreerde auto's in Wenen voorbij.

Op het concept van de goedkope ov-kaarten is ook kritiek: omdat de prijs lang niet kostendekkend is, vrezen critici dat investeringen in de infrastructuur zullen achterblijven.