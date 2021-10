Onrust door nieuwe tatoeage-regels: 'Hij blijft nu met lelijke creatie rondlopen'

'Cover-up' van een tatoeage

Dat allerlei stoffen nu niet meer mogen, is ook tegen het zere been van Timen, van Blue Root Tattoo in Assen. Hij benadrukt dat tatoeages voor veel mensen een lang lopend project zijn. Dat de regels nu plotsklaps veranderen, leidt ertoe dat sommige tatoeages volgens hem niet afgemaakt kunnen worden.

"In onze zaak zijn we op dit moment bezig met een cover-up, een soort reparatie van een tattoo waar de klant niet helemaal blij meer mee is." Timen is nu bang dat er niet genoeg tijd meer is om klanten met dit soort verzoeken te helpen.

"Na elke sessie moet je de huid namelijk twee maanden rust geven. Om helemaal klaar te zijn hebben we eigenlijk nog drie of vier sessies nodig, dat gaan we niet halen voordat de nieuwe regels in gaan.'' Geen mooie cover-up dus. "Deze persoon blijft met een lelijke tattoo rondlopen.''