Stoet van 4000 migranten op weg naar VS, Mexico houdt ze niet tegen

Zo'n 4000 migranten uit met name Midden-Amerika trekken op dit moment door Mexico richting de Amerikaanse grens. De groep hoopt eerst Mexico-Stad en daarna de VS te bereiken. Het is de grootste migrantenkaravaan sinds het aantreden van president Biden.

De stoet vertrok afgelopen zaterdag vanuit de Mexicaanse stad Tapachula, bij de grens met Guatemala. Migranten moeten daar een vluchtelingenstatus aanvragen om door te mogen reizen binnen Mexico of naar de VS, maar ze moeten daar vaak erg lang op wachten. En lang niet iedereen krijgt zo'n status.

"Je doet al het papierwerk en je maakt afspraak na afspraak na afspraak, en dan niets. Toen het eindelijk zover was, was de uitkomst negatief. Ze zeiden nee", vertelt Byron Zavala uit Nicaragua. "Ik heb me aangesloten omdat ze je in Tapachula hoop geven, maar je vervolgens niet helpen."