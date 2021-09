VS-gezant voor Haïti vertrekt, hekelt 'inhumane' uitzettingen door Amerika

De Amerikaanse gezant voor Haïti is uit protest tegen de Amerikaanse uitzettingen van Haïtiaanse migranten opgestapt. Daniel Foote zat er pas een paar maanden; hij was in juli aangesteld door president Biden na de moord op de Haïtiaanse president Jovenel Moïse.

"Ik wil niet geassocieerd worden met Amerika's inhumane, contraproductieve besluit om duizenden Haïtiaanse vluchtelingen en illegale immigranten te deporteren naar Haïti", schrijft Foote in een verklaring. Hij benadrukt dat Haïti een land is "waar Amerikaanse functionarissen in beveiligde complexen moeten verblijven vanwege het dagelijkse gevaar van gewapende bendes". Volgens Foote is het beleid niet te verkopen en worden zijn adviezen niet opgevolgd.

Afgelopen tijd staken duizenden Haïtianen via Mexico de grens over. Ze belandden in het Texaanse grensstadje Del Rio, maar sinds zondag worden ze massaal op vliegtuigen gezet terug naar Port-au-Prince. De duizenden achterblijvers aan de Mexicaanse kant kunnen geen kant op; volgens persbureau AP lijkt het erop dat de Mexicaanse autoriteiten de migranten de grens over willen dwingen.

Nasleep aardbeving

Met name vanuit de Democratische Partij is er scherpe kritiek op het beleid, omdat de Haïtianen niet de kans krijgen om asiel aan te vragen. Beelden eerder deze week van grenswachten te paard die Haïtianen op agressieve wijze opjagen en terug naar de Rio Grande-rivier drijven, droegen bij aan de verontwaardiging.

Haïti is het armste land van het Amerikaanse continent en verkeert in een diepe crisis. Vorige maand was er een zware aardbeving, waarbij zeker 2200 mensen om het leven kwamen en velen dakloos werden.

Begin juli werd president Moïse in zijn eigen huis vermoord, wat leidde tot een politieke crisis. Vorige week ontsloeg de huidige premier, Ariel Henry, de hoofdaanklager omdat die hem in verband had gebracht met de hoofdverdachte in de moordzaak.

Bekijk hier hoe Haïtiaanse migranten eerder deze week de grensrivier overstaken: