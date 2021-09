Duizenden migranten bivakkeren onder Amerikaanse brug

Na de verwoestende aardbevingen in 2010 trokken veel Haïtianen naar Zuid-Amerika. Toen het na de Olympische Spelen van 2016 ook in Rio de Janeiro moeilijker werd om te werken, trokken velen, te voet, per bus of met de auto naar de grens met de VS.

Het is onduidelijk wat nu heeft geleid tot de plotselinge toestroom van het grote aantal migranten uit Haïti. Volgens persbureau AP zou een mogelijke verklaring zijn dat de Amerikaanse regering heeft aangekondigd kwetsbare asielzoekers niet langer zomaar toe te laten tot de VS. "Een gevoel van wanhoop verspreidde zich onder migranten", zegt het hoofd Juridische zaken van non-profit organisatie Haitian Bridge Alliance, dat Haïtiaanse migranten bijstaat.

De advocaat van een migrantenopvang aan de Mexicaanse zijde van de grens, vermoedt dat mensen op basis van geruchten over aanstaande veranderingen in het Amerikaanse immigratiebeleid hebben besloten om naar de VS te gaan.

President Biden heeft een deel van het volgens hem inhumane immigratiebeleid van zijn voorganger Trump teruggedraaid, maar een regeling die tijdens de coronacrisis van kracht werd om migranten snel terug te kunnen sturen, is nog van kracht. Vrijdag oordeelde een rechter dat die regeling niet meer toegepast mag worden op gezinnen. De regering-Biden is in beroep gegaan tegen die uitspraak.