Kabinet: Taliban stelt paspoorteis aan Afghaanse tolken, niet wij

Het ligt niet aan Nederland dat de Afghaanse tolken die geëvacueerd kunnen worden een paspoort nodig hebben. Dat is een eis die de Taliban stellen aan iedereen die het vliegveld in Kabul op wil, zegt demissionair minister van Buitenlandse Zaken Knapen. "Het is overmacht."

Nederland is het niet per se eens met deze eis, maar zolang hij geldt heeft Nederland de plicht de tolken hiervoor te waarschuwen, vindt Knapen. "Deze mensen moeten weten dat het niet zo werkt dat zij bij een reisbureau een vliegticket kopen en dan het land kunnen verlaten", zegt hij.

Knapen reageert op berichtgeving van de NOS dat een groot deel van de 2000 Afghanen die naar Nederland mogen komen een e-mail kregen waarin het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat evacuaties zonder paspoort niet mogelijk zijn.

Vrijwel onmogelijk

Veel Afghanen hebben geen paspoort, omdat het de afgelopen tijd vrijwel onmogelijk was om er een aan te vragen. Sinds de machtsovername van de Taliban is dat nog moeilijker geworden. Afgelopen zomer konden Afghaanse evacués wel mee zonder paspoort, maar toen organiseerde defensie de vluchten en gold er een ander regime op het vliegveld.

Knapen zegt dat Nederland probeert in te praten op de Taliban en via de islamitische landen Indonesië, Pakistan en Qatar probeert druk uit te oefenen. SP-Kamerlid Van Dijk vindt dat het kabinet alles op alles moet zetten. "Er moet veel meer druk op", zegt hij. "Het is de gouden kunst van het onderhandelen, maar ik ben ervan overtuigd dat er een regeling te bedenken is."

Vrouw en kinderen

PvdA-Kamerlid Piri: "We kunnen de druk met andere Europese landen en de Amerikanen en Canadezen samen opvoeren. Mensen die het meeste gevaar lopen zijn juist de mensen die geen paspoort durven aan te vragen bij de Taliban." Tolken hebben vaak nog wel een paspoort, maar hun vrouw en kinderen niet. Ook dan mogen ze het land niet uit.

Piri ziet als mogelijkheid om mensen de keus geven zelf over land een buurland te bereiken en ze van daaruit alsnog te evacueren. Maar dat brengt ook risico's met zich mee waaraan het kabinet de betrokkenen niet via zo'n oproep wil blootstellen.