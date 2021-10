Kabinet wil oud-minister De Grave onderzoek laten doen naar evacuaties Afghanistan

Het kabinet wil oud-minister Frank de Grave het onderzoek laten leiden naar de chaotisch verlopen evacuaties uit Afghanistan. Haagse bronnen bevestigen een bericht daarover van RTL Nieuws.

De Tweede Kamer eiste vorige maand een onafhankelijk onderzoek en het kabinet zegde dat toe. De Kamer heeft veel kritiek op de volgens velen te traag op gang gekomen evacuatie-operatie; het kabinet zou niet goed zijn voorbereid.

Veel mensen die wel in aanmerking kwamen om naar Nederland te worden overgebracht, moesten na de machtsovername door de Taliban in Afghanistan achterblijven. De gang van zaken rond de evacuaties leidde tot het aftreden van de ministers Kaag (Buitenlandse zaken) en Bijleveld (Defensie).

Kritiek op benoeming

De officiële benoeming van De Grave en de details van zijn opdracht moeten nog worden bekendgemaakt. VVD'er De Grave heeft veel politieke ervaring. Hij was rond 2000 onder meer vier jaar minister van Defensie en is nu staatsraad in de Raad van State.

Nog voor De Grave is aangewezen, is er al veel kritiek op zijn benoeming. CDA'er Boswijk, de eerste ondertekenaar van de motie waarmee om de onderzoekscommissie werd gevraagd, zet vraagtekens bij de onafhankelijkheid van de VVD'er. Hij wil dat de Kamer eerst de onderzoeksopzet te zien krijgt.

PvdA-Kamerlid Piri noemt het volstrekt ongepast om een oud-minister van Defensie onderzoek te laten doen naar wat er misging bij dat ministerie en ook haar GroenLinks-collega Bromet vindt dat je dit geen onafhankelijk onderzoek kunt noemen.