Ambulancezorg: te veel focus op geweld tegen medewerkers in plaats van vak

Ambulancezorg Nederland (AZN) zegt dat er te veel aandacht is voor geweldsincidenten tegen ambulance-medewerkers. Volgens de organisatie is er een beeld ontstaan dat er dagelijks geweld is, terwijl er genoeg ambulance-medewerkers zijn die nooit met geweld te maken krijgen. Dat bevestigt een woordvoerder van AZN na een bericht van NU.nl.

De organisatie benadrukt dat elk geval van geweld tegen ambulancemedewerkers er een te veel is, maar wil wel het beeld bijstellen dat dit aan de orde van de dag is. "Vanuit de sector zelf horen wij terug dat ambulancepersoneel klaagt over de nadruk op het geweld tegen medewerkers", zegt de woordvoerder.

'Schoonheid'

Ambulancemedewerkers zouden het juist vooral willen hebben over de "schoonheid" van hun vak, niet de problemen. "Ze kunnen niet op een feestje komen zonder dat het daarover gaat, terwijl sommigen al 25 jaar werken zonder ook maar één geweldsincident."

In berichten over geweldsincidenten tegen ambulancepersoneel zou volgens AZN vaak context en nuance ontbreken. "Een ambulance komt niet zomaar aanrijden. Mensen kunnen emotioneel reageren", zegt de woordvoerder. "Dan hoor je wel eens dingen die anderen niet horen op hun werk. Maar het is niet zo dat ambulancepersoneel dagelijks een oorlogsgebied binnenloopt."

Volgens AZN valt het over het algemeen juist mee met het aantal geweldsincidenten tegen ambulancemedewerkers. Dat is een stuk minder dan bij de politie en brandweer bijvoorbeeld. "Al jaren mag ik gelukkig vertellen dat het een mooie jaarwisseling was", geeft de AZN-woordvoerder als voorbeeld.

'Beeld klopt niet'

Taskforce Onze Hulpverleners Veilig is het niet eens met het beeld dat AZN schetst. De taskforce, die als doelstelling heeft om geweld tegen hulpverleners terug te dringen, zegt dat politiecijfers iets anders laat zien.

"Als je zegt dat het met Oud en Nieuw wel meeviel, dan klopt dat niet. Wij vinden het niet meevallen", zegt een woordvoerder.

Dinsdagavond nog zijn twee ambulancemedewerkers zwaar mishandeld op een vakantiepark in Biddinghuizen. De medewerkers liepen diverse verwondingen op, onder andere fracturen aan het gezicht en de ledematen. Vier mensen zijn aangehouden.

AZN noemt dat een verschrikkelijk incident. De organisatie zegt niet te willen afzwakken wat sommigen meemaken tijdens hun werk.