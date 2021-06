Aangifte na mishandeling ambulancemedewerkers Rotterdam

Omstanders zijn gisteren een aantal ambulancemedewerkers te lijf gegaan die bezig waren hulp te verlenen in Rotterdam-West. Aanvankelijk begonnen ze te schelden en te duwen. Toen de ambulancemedewerkers zich terugtrokken in de auto, trok een van de omstanders de deur open en deelde een stomp uit.

Deze man, een 24-jarige Rotterdammer, is aangehouden. De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft aangifte gedaan.

De problemen begonnen gisteravond rond 18.30 uur. Volgens de regionale omroep Rijnmond was er een ambulance naar de 1e Middellandstraat gestuurd omdat iemand daar onwel was geworden. Toen de ambulancemedewerkers het slachtoffer in de ambulance wilden onderzoeken, maakten verschillende omstanders bezwaar. Ze begonnen te schelden, te duwen en te filmen.

"Het is onduidelijk wat de omstanders met het slachtoffer te maken hadden. Maar van ambulancemedewerkers blijf je af, ongeacht wat er aan de hand is. De medewerkers zijn erg geschrokken, maar gelukkig mankeren ze niks", aldus een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De 24-jarige Rotterdammer, die wordt verdacht van belediging en fysiek geweld. zit nog vast.