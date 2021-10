Kabinet op Catshuis bijeen voor nieuwe coronamaatregelen

Op het Catshuis in Den Haag is het demissionaire kabinet bijeen voor overleg over nieuwe maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Onder leiding van premier Rutte praten de meest betrokken bewindslieden met hun vaste adviseurs.

Algemeen wordt aangenomen dat er weer aanscherpingen komen, nu de cijfers weer oplopen. De aantallen ziekenhuisopnamen en coronapatiënten op intensivecare-afdelingen stijgen, en er zijn ook weer meer besmettingen.

Eerder deze week zei minister De Jonge dat het kabinet zich zorgen maakt. Hij wilde niet speculeren over de aard van de nieuwe ingrepen, maar hij sloot niet uit dat er speciale maatregelen komen voor mensen die niet zijn gevaccineerd.

De Jonge zei dat de epidemie in toenemende mate een epidemie is geworden van niet-gevaccineerden, die ook elkaar onderling het meest besmetten en zelf het grootste risico lopen op ziekenhuisopname.

Dinsdag weer persconferentie

Bij de beslissing van het kabinet speelt een belangrijke rol wat het Outbreak Management team (OMT) adviseert. In elk geval een deel van het OMT is tegen maatregelen voor ongevaccineerden.

Na het Catshuisberaad zijn er de komende dagen nog diverse andere overleggen, onder meer met de burgemeesters. Dinsdagavond is er dan weer een persconferentie van Rutte en De Jonge.