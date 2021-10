'Girls' Night In': Britse vrouwen boycotten nachtleven om drogeringen

Mia Davson had niet eens iets gedronken toen ze onwel werd, vertelde ze de BBC. "Ik was een uur volledig van de wereld. Mijn vrienden hebben me naar het ziekenhuis gebracht." Een andere vrouw ontdekte een speldenprik in haar been toen ze na een avond stappen zonder herinnering daaraan wakker werd.

Opkrabbelen

De politie heeft toegezegd meer mensen vrij te maken voor patrouilles in het nachtleven en roept slachtoffers op om zo snel mogelijk aangifte te doen, zodat eventuele schadelijke stoffen nog aangetoond kunnen worden. Steeds meer Britten vinden dat echter niet voldoende en steunen de boycot.

Hoewel er ook kritiek is dat de slachtoffers met een boycot opnieuw geraakt worden in hun bewegingsvrijheid, zeggen de organisatoren dat de horeca alleen zal veranderen als uitgaansgelegenheden worden geraakt in hun portemonnee. Juist nu het uitgaansleven voorzichtig weer opkrabbelt na de lockdowns, is dit volgens hen het perfecte moment om een vuist te maken.