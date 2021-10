Forse achterstanden in voortgezet onderwijs door coronapandemie

Op middelbare scholen zijn door de coronapandemie forse achterstanden ontstaan, met name bij leerlingen op het vmbo. Ook bij de basisscholen zijn er achterstanden, maar die zijn kleiner, blijkt uit een rapportage van het ministerie van Onderwijs. Behalve achterstanden bij het leren zijn er ook zorgen over het welbevinden van kinderen op scholen.

Het is voor het eerst dat zo uitgebreid is gekeken naar wat de coronamaatregelen hebben betekend voor de schoolprestaties. De rapportage van het ministerie is ook bedoeld om te kijken of het extra geld dat het kabinet beschikbaar heeft gesteld, goed wordt besteed. Het is nu nog te vroeg om daar conclusies over te trekken, maar in vervolgrapporten komt dat wel aan de orde.

Op de middelbare scholen zijn de achterstanden het grootst bij Nederlandse leesvaardigheid. Gemiddeld voor alle leerlingen in het voortgezet onderwijs is de achterstand daarbij 27 weken, maar op het vmbo is dat, ook weer gemiddeld, een heel schooljaar.

Ook bij rekenen is de achterstand in het voortgezet onderwijs fors, gemiddeld 14 weken. Goed nieuws is er ook: leerlingen kennen veel meer Engelse woorden. Leraren denken dat dat komt omdat kinderen vaker naar Engelstalige series keken.