Extra geld voor basisonderwijs vooral gebruikt voor aantrekken leerkracht

"Ik had liever dat we met deze miljarden iets structureels zouden doen", zegt René Jansen van OBS B in Steenwijk. "De klassen verkleinen en de loonkloof tussen het basis- en het voortgezet onderwijs dichten. En bovenal het lerarentekort in de Randstad oplossen."

Langer tijdpad

Hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Vrije Universiteit Melanie Ehren deed onderzoek naar onderwijssubsidies in coronatijd. Ze zag dat scholen in korte tijd beslissingen moesten nemen over geld. "Dan worden natuurlijk niet altijd de beste beslissingen genomen. Een langer tijdpad was verstandiger geweest."

Het ministerie van Onderwijs komt volgende week met de eerste voortgangsrapportage van het Nationaal Programma Onderwijs. Een woordvoerder laat weten de wens van scholen voor de langere termijn te snappen, maar benadrukt dat dit geld bedoeld is voor de huidige generatie leerlingen. Met de Tweede Kamer is afgesproken dat komend voorjaar bekeken wordt of het nodig is om het programma te verlengen.