Mogelijk 33 mensen dood door zelfdodingspoeder

Er hebben volgens het OM meer mensen gebruikgemaakt van het zelfdodingsmiddel dat is verkocht door een man uit Eindhoven dan de zes waarvan justitie tot nu toe uitging. Tijdens de rechtszaak tegen de man, die vandaag is begonnen, werd duidelijk dat 33 mensen die het zelfdodingspoeder van hem hebben gekocht niet meer in leven zijn. Van 15 mensen is volgens het OM bewezen dat ze het poeder hebben gebruikt dat ze bij hem hadden gekocht.

Alex S. werd in juli aangehouden. Volgens het Openbaar Ministerie verkocht hij het middel mogelijk aan bijna zevenhonderd mensen.

Hij wordt verdacht van overtreding van de Geneesmiddelenwet en van witwassen van de opbrengst hiervan. Hij verkocht behalve het zelfdodingspoeder, dat ook wel middel X wordt genoemd, het antibraakmiddel domperidon, dat alleen op doktersrecept verkrijgbaar is.

Aangeboden via internet

S. zou het zelfdodingsmiddel en het antibraakmiddel hebben verkocht van 2018 tot en met juni 2021. Hij bood het aan op internet. Hij maakte onder meer gebruik van berichtendienst Telegram en ProtonMail, een versleutelde e-mailservice. Geïnteresseerden konden het voor 20 euro toegestuurd krijgen of ze konden het ophalen in Eindhoven. Later verhoogde hij de prijs naar 30 euro.

De man leverde volgens het OM het middel aan iedereen die het maar wilde hebben en stelde geen vragen. OM: "Hij mailde dat hij dit al meerdere jaren doet en dat geen enkel sterfgeval zou zijn mislukt."

Tijdens de rechtszaak kwam S. kort aan het woord. "Ik ben van mening dat iedereen mag beslissen wat iemand met zijn eigen lichaam kan doen. We zijn geen bezit van iemand anders, we mogen ons eigen lot bepalen. Het enige wat ik wilde doen is mogelijkheid bieden om geholpen te worden, wat ik zelf ook graag zou willen."

Laatste Wil

S. is lid van Coöperatie Laatste Wil (CLW), een organisatie die pleit voor zelfbeschikking rond het sterfbed. Tot augustus hield de organisatie nog huiskamerbijeenkomsten in Noord-Brabant, maar die werden gestopt naar aanleiding van de arrestatie van S.

Laatste Wil deed onderzoek naar de rol van S. en stopte de bijeenkomsten omdat de organisatie aanwijzingen had dat mensen erna afspraken maakten over de aankoop en verkoop van zelfmoordpoeder.

Twee andere leden werden vorige week aangehouden omdat ze het poeder hadden aangeschaft bij S. CLW is voorstander van een legaal middel waarmee mensen een einde aan hun leven kunnen maken, maar is tegen het illegaal verstrekken hiervan.

De voorzitter van CLW, Jos van Wijk, werd vorige maand opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij hulp bij zelfdoding. Van Wijk wordt ook verdacht van deelneming aan een criminele organisatie die het plegen of beramen van hulp bij zelfdoding als oogmerk heeft.