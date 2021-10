'Europees RIVM' waarschuwt voor zwaar griepseizoen, vooral voor ouderen

In het komende griepseizoen kunnen vooral ouderen het flink te verduren krijgen, en is de griepprik waarschijnlijk minder effectief dan anders. Die waarschuwing komt van het het Europese centrum voor de bestrijding van infectieziekten ECDC.

De griepcijfers zijn in het grootste deel van de EU nu nog laag, schrijft het ECDC. Maar het meest voorkomende type virus is A(H3N2), een variant die vooral ouderen hard treft en die zich weinig aantrekt van de griepprik. "De vroege constatering van het A(H3N2)-subtype is een indicatie dat het aankomende griepseizoen zwaar kan worden", zegt het hoofd van het griepprogramma van het ECDC.

Gecombineerd met de coronapandemie kan dat ernstige gevolgen hebben voor ouderen en mensen met problemen met hun afweer. Bovendien kan het volgens het ECDC extra druk leggen op de toch al overbelaste ziekenhuizen.

Lockdown was effectief

Vorig najaar en afgelopen winter, toen in veel landen lockdown-maatregelen golden, deed zich nauwelijks griep voor. Medici concludeerden daaruit dat de basisregels tegen corona, zoals afstand houden en frequent handen wassen, effectief waren tegen de verspreiding van het griepvirus. In verpleeg- en verzorgingshuizen en ziekenhuizen mag dat niet meer worden losgelaten, adviseert het ECDC. Ook raadt het centrum al het zorgpersoneel aan om zich tegen corona en griep te laten vaccineren.

Vorige week meldden in Nederland 17 op de 100.000 mensen zich met griepklachten bij de huisarts, volgens het RIVM vergelijkbaar met voorgaande seizoenen. In 7 procent van de gevallen was er sprake van het A(H3N2)-type. Andere soorten griep kwamen vaker voor.

Jaarlijks raakt zo'n 20 procent van de bevolking besmet met het griepvirus; van hen wordt een op de vier daadwerkelijk ziek. Ouderen, zwangeren, en chronisch zieken lopen het risico op complicaties bij griep.