Meer omzet en winst voor Facebook ondanks schandalen

Facebook heeft in het derde kwartaal van dit jaar een omzet behaald van 29,01 miljard dollar, omgerekend 24,99 miljard euro. Dat is 35 procent meer dan hetzelfde kwartaal een jaar geleden. De nettowinst kwam uit op 9,19 miljard dollar, omgerekend 7,92 miljard euro. Dat is 17 procent meer dan een jaar eerder.

Hoewel de omzet flink steeg, is de stijging iets minder hoog dan analisten hadden verwacht. Dat komt onder meer door een verandering die Apple onlangs doorvoerde in het mobiele besturingssysteem iOS. Gebruikers krijgen bij het openen van apps voortaan de vraag of adverteerders ze mogen volgen.

Omdat veel mensen deze vraag met nee beantwoorden, kon Facebook minder aan advertenties verdienen dan het bedrijf had gehoopt. Het bedrijf verwacht dat het effect hiervan in het vierde kwartaal nog sterker zal zijn.

Onder vuur

De cijfers komen op het moment dat Facebook onder vuur ligt door een grote reeks publicaties van met name Amerikaanse nieuwsmedia op basis van de documenten van Facebook-klokkenluider Frances Haugen. Eerder publiceerde The Wall Street Journal daar ook al over.

Uit de verhalen blijkt bijvoorbeeld dat medewerkers van Facebook waarschuwden voorafgaand aan de Capitoolbestorming. Ook de rol van het platform in India, een belangrijke groeimarkt, komt aan bod. Het bedrijf blijkt daar weinig te controleren op zaken als haatzaaien en desinformatie.

Reactie topman Zuckerberg

Facebook verdedigt zich al een aantal weken op min of meer dezelfde wijze: de documenten schetsen volgens het bedrijf een onjuist beeld. De suggestie dat winst belangrijker is dan veiligheid, verwerpt het. Ook benadrukt het bedrijf hoeveel geld er is geïnvesteerd in de veiligheid van het platform. Het gaat om miljarden dollars.

Bij de presentatie van de kwartaalcijfers ging Facebook-topman Mark Zuckerberg kort in op wat hij "het recente debat over ons bedrijf" noemt. Hij benadrukte dat hij 'oprechte kritiek' verwelkomt, maar spreekt van een gecoördineerde poging om een verkeerd beeld van het bedrijf te schetsen op basis van de gelekte documenten.