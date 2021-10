Zeven doden bij protesten na staatsgreep Sudan

Bij protesten tegen de militaire staatsgreep in Sudan zijn zeker zeven doden gevallen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid kwamen ze om door geweerschoten. Ook vielen er zeker 140 gewonden.

Het Sudanese leger greep de macht in de nacht van zondag op maandag. Premier Hamdok en een aantal hoge functionarissen werden opgepakt, het internet- en telefoonverkeer werd stilgelegd en militairen namen het gebouw van de staatsomroep in.

De militaire coup is inmiddels veroordeeld door de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen. In een gezamenlijke verklaring roepen de landen op tot de vrijlating van iedereen die onrechtmatig is vastgezet.

Protesten

Na de machtsovername riep premier Hamdok op tot vreedzaam te protest. In de loop van de dag verschenen vanuit het Afrikaanse land inderdaad beelden van demonstraties.