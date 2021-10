Gunther uit Friends overleden op 59-jarige leeftijd

Acteur James Michael Tyler is op 59-jarige leeftijd overleden. Hij speelde als Gunther een van de belangrijkste bijrollen in de populaire comedyserie Friends.

Bij Tyler was in 2018 vergevorderde prostaatkanker vastgesteld. Bij de reünie van de hoofdrolspelers eerder dit jaar was hij daarom alleen in een filmpje te zien.

"Het was mijn beslissing om alleen via Zoom te verschijnen, omdat ik de sfeer niet wilde verpesten", legde hij zijn besluit uit. "Ik wilde niet men moest zeggen: 'oh, trouwens, Gunther heeft kanker."