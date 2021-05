17 jaar later komt Friends met reünie: 'Kan mijn vrienden weer zien'

De populariteit in de jaren 90 had er vooral mee te maken dat de Friends-acteurs je eigen vrienden werden, zegt Liset van der Ster in het NOS Radio 1 Journaal. Zij is entertainmentverslaggever in de Verenigde Staten. "Je had toen nog nauwelijks internet en streaming bestond nog niet, dus je bleef elke week thuis voor nieuwe afleveringen. Daarom werden de acteurs onderdeel van je eigen leven. De reünie wordt zo positief ontvangen omdat het voor de fans van toen teruggaan in de tijd is en ze zo hun oude vrienden weer kunnen zien."

Daar is superfan Vera Houwaart - "de uitspraak 'we were on a break' is geïntegreerd in mijn leven" - het helemaal mee eens. De 28-jarige is opgegroeid met de serie. "Ik keek Friends voor het eerst toen ik nog heel jong was. En daarna nog een keer. En nog een keer."

Volgens Vera is het programma erg herkenbaar. "Het enige wat telt, is hun vriendschap. Dat is heerlijk om naar te kijken. De problemen en de leuke momenten die zij meemaken kom je zelf ook in je leven tegen: van break-ups tot een baan zoeken."