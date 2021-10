Israël wil ruim 1300 huizen voor kolonisten bouwen op Westelijke Jordaanoever

Israël is van plan om 1355 huizen voor kolonisten te bouwen op de bezette Westelijke Jordaanoever. "Aanbestedingen zijn gepubliceerd voor 1355 woningen", heeft het Israëlische ministerie van Bouw bekendgemaakt. De huizen worden gebouwd in zeven nederzettingen.

Volgens Israëlische media zal de bouw daarna meteen van start gaan. De plannen komen Israël internationaal op kritiek te staan. Onder meer buurland Jordanië veroordeelt de bouw scherp. De regering wijst erop dat de nederzettingen in bezet Palestijns gebied volgens het internationaal recht illegaal zijn. In Jordanië is een groot deel van de bevolking van Palestijnse afkomst. Maar als het aan Israël ligt komen er zelfs nog meer huizen in de nederzettingen bij: er wordt gesproken over de bouw van nog eens duizenden kolonistenwoningen.

De Israëlische autoriteiten hebben niet alleen toestemming gegeven voor de bouw van de 1355 huizen, maar ook voor zeker 1300 nieuwe huizen voor Palestijnen. Dat zijn woningen in de zogenoemde Zone C, het gedeelte van de Westelijke Jordaanoever dat onder Israëlisch bestuur staat.

Het komt niet vaak voor dat vergunningen voor zo veel Palestijnse woningen in dat gebied worden verleend. Maar volgens critici gaat het nog steeds om een fractie van het aantal bouwvergunningen dat jaarlijks door Palestijnen wordt aangevraagd.