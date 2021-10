Hoe nu verder met de ambassadeurs in Turkije? 'Internationale rel als dit doorgaat'

Erdogan ziet de oproep van de ambassadeurs als bemoeienis met een interne aangelegenheid. Volgens het verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer, waarin de regels voor diplomaten zijn vastgelegd, hebben diplomaten de plicht om zich "niet in te mengen in de binnenlandse zaken van het ontvangende land".

Nederlandse deskundigen betwisten of er sprake is van inmenging van de diplomaten. Erik-Jan Zürcher, emeritus hoogleraar Turkse talen en culturen: "Ze hebben bij mijn weten niets gezegd over de Turkse rechtsspraak. Ze hebben alleen gezegd dat Turkije zich aan een vonnis moet houden van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens".

Het statement dat de ambassadeurs in dit geval hebben afgegeven, is een standpunt van de regeringen die hen hebben uitgezonden, zegt diplomatiedeskundige Robert van de Roer. "Een ambassadeur is niet meer dan een boodschapper van regeringsstandpunten, een gezant van zijn regering. Bovendien heeft het Europees Hof - waar Turkije bij is aangesloten - ook gezegd dat Kavala moet worden vrijgelaten."