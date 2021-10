Turkije roept tien ambassadeurs op matje, onder wie Nederlandse

Behalve Nederland hebben onder meer de ambassades van de Verenigde Staten, Duitsland en Frankrijk zich uitgesproken voor de vrijlating van Kavala, die sinds 2017 vastzit. Aanvankelijk werd de Turkse zakenman opgepakt omdat hij betrokken zou zijn geweest bij protesten in 2013 in het Gezipark in Istanbul. Die protesten groeiden uit tot een demonstratie tegen president Erdogan. Vorig jaar kwam daar, na een kortstondige vrijlating, een verdenking bij van betrokkenheid bij de mislukte coup in 2016.

"De aanhoudende vertragingen in zijn proces, onder meer door het samenvoegen van verschillende dossiers en het creëren van nieuwe zaken, werpen een schaduw over de principes van respect voor democratie, rechtsstaat en transparantie in het Turkse rechtssysteem", schrijven de ambassades in hun verklaring. De tien landen wijzen op een eerdere uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat de regering van president Erdogan al in 2019 heeft opgedragen om Kavala vrij te laten.

'Onaanvaardbaar'

De Turkse minister van Binnenlandse Zaken reageert in een tweet op de gezamenlijke verklaring. Hij zegt dat de suggestie van de tien ambassades een schaduw werpt over hun begrip van recht en democratie. "Het is onaanvaardbaar dat ambassadeurs in een lopende zaak aanbevelingen en suggesties doen aan de rechterlijke macht."