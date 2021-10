Ocean Cleanup: zeeën plasticvrij maken kan op grote schaal na geslaagde test

De techniek om op grote schaal plastic uit zee te halen, is na jarenlange experimenten levensvatbaar en kan per direct worden toegepast. Dat zegt de organisatie The Ocean Cleanup, die is opgericht door de Nederlander Boyan Slat.

Slat lanceerde acht jaar geleden het idee om plastic uit zee te vangen met lange drijvende armen. Sindsdien is de techniek meerdere keren verbeterd. Met het nieuwste type, waarbij twee schepen een drijvende arm over zee slepen, werd 28.659 kilo plastic afval uit de Grote Oceaan gehaald en daarmee is volgens The Ocean Cleanup de testfase afgerond.

"Hoewel dit slechts het topje van de ijsberg is, zijn deze kilo's de belangrijkste die we ooit zullen verzamelen", zegt Slat in een verklaring. "Want deze kilo's bewijzen dat dit allemaal mogelijk is."