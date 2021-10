'Britse politicus Amess doodgestoken vanwege steun voor luchtaanval Syrië'

De man die maandag de Britse politicus David Amess doodstak, deed dit omdat het Lagerhuislid voor een luchtaanval op Syrië had gestemd. Dat heeft de aanklager gezegd bij de voorgeleiding van de 25-jarige Brit van Somalische afkomst. Hij blijft voorlopig vastzitten.

Amess (69), parlementariër voor de Tories, werd doodgestoken in een kerk in Leigh-on-Sea, waar hij sprak met inwoners van zijn kiesdistrict. De verdachte, Ali Harbi Ali, werd kort daarna opgepakt.

Andere doelwitten

Volgens de aanklager had Ali een religieus en ideologisch motief en was hij aanhanger van Islamitische Staat. Twee jaar geleden zou hij zijn begonnen met het plannen van een moordaanslag op een parlementslid. Aanvankelijk had hij twee andere doelwitten dan Amess op het oog, zei de aanklager.

De voorgeleiding duurde nog geen kwartier en de verdachte zweeg. Volgens journalisten in de rechtszaal glimlachte hij bij binnenkomst naar zijn advocaten.

De moordaanslag op Amess leidde tot geschokte reacties in het Verenigd Koninkrijk. Op premier Johnsons ambtwoning, op Downing Street 10, hing de vlag halfstok.

Johnson legde samen met oppositieleider Starmer kransen neer op de plek van de aanslag, is te zien in deze video: