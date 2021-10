Britten verenigd in rouw om vermoord parlementslid Amess

Maatregelen

De Britse minister Patel (Binnenlandse Zaken) zegt te werken aan veiligheidsmaatregelen voor de parlementariërs. "We zijn een open samenleving. We kunnen ons niet laten intimideren door een individu."

Volgens The Daily Mirror worden parlementariërs later vandaag bijgepraat door lokale politie-eenheden over eventuele veiligheidsmaatregelen. Volgens de krant zou in sommige gevallen geadviseerd worden bezoekjes aan het kiesdistrict vooraf te melden bij de politie. Lagerhuislid en voormalig minister Tobias Ellwood roept op de bijeenkomsten voorlopig af te blazen.

De prominente Conservatief David Davis vindt het een knieval om de kiesdistrictbezoeken tijdelijk op te schorten. Tegen Sky News zegt hij dat Amess dat ook niet zou willen. "Dat zou niet zijn waar David voor stond. Een van de belangrijkste pijlers van de Britse democratie is juist het directe contact tussen volksvertegenwoordigers en hun achterban", aldus David.

Horror op klaarlichte dag

Op alle voorpagina's van de grote Britse kranten wordt vandaag stilgestaan bij de aanslag op Amess. The Daily Mail spreekt van "opnieuw een aanval op de democratie", The Guardian noemt het "een horror op klaarlichte dag". De Financial Times verwacht dat de aanval ervoor zal zorgen dat de veiligheid van politici tot een nieuw debat zal leiden.