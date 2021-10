CBS: werkloosheid in september gedaald

De werkloosheid is in september gedaald. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) lukte het duizenden mensen om in de laatste maand van de massale coronasteun aan het bedrijfsleven weer aan het werk te gaan.

De werkloosheid is hierdoor gezakt naar 3,1 procent van de beroepsbevolking. Dat is hetzelfde percentage als in juli. In augustus constateerde het CBS nog een lichte toename. In september waren 292.000 mensen werkloos.

Coronasteun

Dankzij de coronasteun van de overheid zijn er al langer weinig werklozen. Ook zijn er de in de zomermaanden diverse branches opengegaan die vanwege de coronamaatregelen een tijdlang gesloten waren. Daardoor konden daar weer meer mensen aan de slag. Waarschijnlijk hebben met name jongeren hiervan geprofiteerd.

Uitkeringsinstantie UWV betaalde eind vorige maand 207.900 werkloosheidsuitkeringen uit. Dat waren er 4700 minder dan in augustus.