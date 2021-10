Britse zorg slaat alarm om besmettingsgolf, regering weigert 'plan B'

Correspondent Arjen van der Horst: snelle omslag onder Britten

"In juli besloot de regering bijna alle restricties op te heffen. Anders dan in veel andere Europese landen hoeven de Britten geen vaccinatiebewijs te tonen als ze willen dineren of een bioscoop bezoeken. Ook is de mondkapjesplicht op de meeste plekken afgeschaft. Alleen op luchthavens, in ziekenhuizen en andere medische instellingen zijn de Britten verplicht een mondkapje te dragen.

Overigens verschillen sommige regels tussen Noord-Ierland, Wales, Schotland en Engeland. Kort gezegd zijn die in Engeland vaak iets soepeler.

Britse burgers reageerden aanvankelijk heel voorzichtig toen de overheid in juli de restricties begon af te bouwen. Maar de afgelopen twee maanden was er een snelle omslag. Mondkapjes verdwijnen steeds meer uit het straatbeeld en de Britten lijken social distancing overboord te hebben gegooid, gezien de drukte in het Londense openbaar vervoer. Alleen daar dragen veel passagiers nog een mondkapje, ook al is het niet langer verplicht."