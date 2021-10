KNVB en clubs wijzen supportersgeweld af: 'Bespreken hoe tij te keren'

In de komende dagen beraadt de KNVB zich met alle clubs in het Nederlandse betaald voetbal over maatregelen om supportersgeweld in en rond de stadions een halt toe te roepen.

"Het betaald voetbal heeft het vanwege de coronamaatregelen geruime tijd moeten stellen zonder publiek. Sinds de zomer is alles gelukkig weer opgebouwd naar (bijna) het 'oude normaal' met volle stadions. Helaas moeten we na zo'n tien speelrondes constateren dat supporters zich nog niet bij alle wedstrijden normaal weten te gedragen: spelers zijn bekogeld met plastic bekers bier, met spreekkoren zijn specifieke personen en bevolkingsgroepen beledigd en buiten het stadion vonden bij enkele duels gewelddadigheden plaats."

Bij de Gelderse derby tussen NEC en Vitesse kwamen alle genoemde uitwassen tot uiting. Eind september werden in korte tijd ook al vier duels in het betaalde voetbal (FC Utrecht-RKC Waalwijk, Go Ahead Eagles-PEC Zwolle, FC Groningen-Vitesse en NAC Breda-FC Emmen) stilgelegd wegens ongeregeldheden.

Destijds sprak de KNVB - bij monde van competitiemanager Jan Bluyssen - ook al zijn zorgen uit over de uitwassen. Het nemen van strenge maatregelen vond de voetbalbond toen nog een stap te ver.