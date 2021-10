Fransen in de ban van omstreden Éric Zemmour: 'Ik zeg wat mensen denken'

Zemmour boort een doelgroep aan die door andere politici al was afgeschreven. "Hij is radicaal en provocerend en mobiliseert daarmee mensen die normaal niet in actie zouden komen, die niet meer stemden", zei politicoloog Benjamin Morel tegen dagblad Les Echos.

Maar zijn aanhang is breder. Uit peilingen blijkt dat het naast de niet-stemmers de rechtse kiezers zijn die nu met hem weglopen. De grootste groep Zemmour-aanhangers komt bij de mensen vandaan die bij de verkiezingen in 2017 nog op de rechts-populistische Marine Le Pen stemden, berekende onderzoeksbureau Ifop.

Maar een bijna net zo grote groep komt van de gematigd rechtse partij Les Républicains, die vroegere presidenten leverde zoals Nicolas Sarkozy en Jacques Chirac.

Kritiek

Tegelijkertijd leveren de provocaties van Zemmour hem ook veel kritiek op. Zo zei hij in 2010 in een televisie-uitzending dat werkgevers het recht hebben om zwarte en Arabische sollicitanten te weigeren. In 2016 zei hij op tv dat moslims moeten kiezen tussen Frankrijk en de islam. En vorig jaar sprak hij tijdens een tv-interview over alleenstaande minderjarige asielzoekers: "Het zijn dieven, moordenaars en verkrachters."

De hashtag BoycottZemmour is inmiddels populair op Twitter. De rechter veroordeelde hem al een aantal keren wegens haatdragende opmerkingen jegens moslims en migranten. Minister van Justitie Éric Dupond-Moretti noemde Zemmour recent "een racist die veroordeeld is wegens het aanzetten tot rassenhaat".

Volgens Zemmour maken zijn uitspraken hem juist zo populair. "Ik zeg wat heel veel mensen denken. Daarom stijg ik in de peilingen."

'Niet alleen over islam'

"Éric Zemmour is helemaal niet radicaal. Hij zegt wat veel anderen niet durven benoemen", vertelt Valentin Blelly (29), die in Orléans meeloopt met Génération Z. "Hij is bijvoorbeeld voor assimilatie: buitenlanders moeten zich aanpassen. Maar als ze dat niet doen én als ze crimineel zijn, ja, dan moet je ze het land uitzetten."

Eva Berroyer (20) doet ook mee met het plakken van posters. "Het is helemaal niet zo dat Zemmour het alleen maar over de islam of immigranten heeft. Hij heeft veel boeken geschreven en daarin komt van alles aan bod: onderwijs, de cultuur, de geschiedenis van Frankrijk. En juist daarom weet hij allerlei kiezers aan zich te binden", zegt Berroyer.

"Maar Frankrijk is historisch nou eenmaal een katholiek land. En er komen nu veel mensen naar hier met een andere religie. Dat onderwerp zet Zemmour op de agenda."